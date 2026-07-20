Москва20 июл Вести.Аэропорт Домодедово вернулся к работе в обычном режиме после вынужденных ограничений, связанных с усилением мер безопасности на фоне беспилотной и ракетной опасности в Московской области.

Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале на платформе MAX

В настоящее время ограничения на полеты сохраняются в аэропортах Жуковский и Внуково. В Подмосковье продолжает действовать режим ракетной и беспилотной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 20 июля на подлете к российской столице были уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов.