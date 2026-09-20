Поддубный: было бы неверным отсутствие ветеранов спецоперации в Госдуме

Поддубный считает важным присутствие ветеранов спецоперации в Госдуме РФ Поддубный: было бы неверным отсутствие ветеранов спецоперации в Госдуме

Москва20 сен Вести.Отсутствие ветеранов боевых действий в Государственной думе РФ было бы категорически неверным решением. Такое мнение высказал Герой России, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия", военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он обратил внимание, что парламентские выбора в России проводятся в условиях тяжелых боевых действий.

У нас впервые состоялись, наверное, выборы в Государственную Думу при таких тяжелых боевых действиях у нас огромная часть общества воюет, либо обеспечивает, либо ждет своих с фронта. И, конечно, было бы неправильно, наверное, даже неправильно, не то слово, было бы категорически неверным, если бы в Государственной Думе не присутствовали ветераны специальной военной операции и вообще ветераны боевых действий сказал Поддубный

По его словам, ветераны спецоперации, баллотирующиеся в Госдуму – смелые люди, которые уже прошли серьезное обучение в публичной политике.

Они учились новой профессии в публичной политике. И я уверен, что они будут отстаивать интересы и фронтовиков своих боевых товарищей, и всего общества в целом добавил он

Ранее Поддубный рассказал о притоке ветеранов спецоперации, которые баллотируются в Госдуму. Он отметил, что приток должен гарантировать оперативную работу в вопросах, связанных с обороноспособностью страны.