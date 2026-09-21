Москва21 сен Вести.Результаты выборов подтвердят приверженность всех партий и избирателей внешне- и внутриполитическому курсу президента РФ Владимира Путина. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.

Я думаю, главным ответом будет как раз вот то, что нам в ближайшие прямо минуты, часы расскажут об итогах избирательной кампании. Я нисколько не сомневаюсь, что результаты будут подтверждать приверженность всех наших партий, и избирателей тому курсу, который определил президент и внутри страны, и для нашей внешней политики заявил Лавров

Ранее Лавров заявил, что для граждан РФ проживающих в Прибалтике создают проблемы связанные с участием в выборах. По его словам, это является частью политики местных властей.