Лавров указал, что в Прибалтике создают проблемы для волеизъявления граждан РФ Лавров: в Прибалтике создают проблемы для волеизъявления граждан РФ

Москва21 сен Вести.Российские граждане, проживающие в западных странах, испытывают сложности с участием в выборах. Проблемы им создают местные власти, особенно в Прибалтике. Об этом ИС "Вести" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Евросоюз одобрил заявление о якобы недействительности выборов в РФ.

Там [за рубежом] создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только уточнил Лавров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о случаях давления и актах насилия, которые были зафиксированы в зарубежных странах в дни голосования на выборах в Госдуму РФ.