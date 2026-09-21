Москва21 сенВести.Российские граждане, проживающие в западных странах, испытывают сложности с участием в выборах. Проблемы им создают местные власти, особенно в Прибалтике. Об этом ИС "Вести" заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр напомнил, что Евросоюз одобрил заявление о якобы недействительности выборов в РФ.
Там [за рубежом] создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не толькоуточнил Лавров
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о случаях давления и актах насилия, которые были зафиксированы в зарубежных странах в дни голосования на выборах в Госдуму РФ.