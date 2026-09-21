Москва21 сен Вести.В Евросоюзе еще до завершения парламентских выборов в России подготовили заявление о том, что голосование якобы недействительно. Об это ИС "Вести" сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Евросоюз за несколько дней до начала наших выборов одобрил заявление, которое, видимо, скоро будет распространено о том, что они недействительны с точки зрения европейских стандартов демократии. И я думаю, главным ответом будет как раз вот то, что нам в ближайшие прямо минуты, часы расскажут об итогах избирательной кампании