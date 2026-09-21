Лавров: все попытки представить выборы в РФ как недемократические разоблачены

Лавров заявил, что все попытки представить выборы в РФ несвободными разоблачены Лавров: все попытки представить выборы в РФ как недемократические разоблачены

Москва21 сен Вести.Все попытки вмешаться в ход проведения парламентских выборов в РФ и представить их как несвободные и недемократические были разоблачены. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, нынешние выборы как никогда сопровождаются большим количеством внешних факторов.

Главный фактор – это то, о чем [председатель Центральной избирательной комиссии] Элла Панфилова говорит в прямом эфире последние три дня, когда прямые попытки вмешаться в ход выборов, представить их как несвободные, недемократические, все эти попытки разоблачены сказал Лавров

Ранее министр заявил, что в Евросоюзе еще до завершения парламентских выборов в России подготовили заявление о том, что голосование якобы недействительно.