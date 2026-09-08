Лавров рассказал о специальных наблюдателях, которых ЕС готовит для выборов в РФ Лавров: ЕС готовит специальных наблюдателей за выборами в России

Москва8 сен Вести.Европейский союз (ЕС) начал подготовку специальных наблюдателей, которые будут тайно следить за выборами в России. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Министр напомнил, что на президентских выборах на Украине в 2004 году именно Запад заставил проводить третий тур и вынудил Конституционный суд страны принять это решение.

Сейчас мы получаем информацию, что Евросоюз начинает готовить каких-то специальных наблюдателей, которые будут тайком следить, как проходят наши выборы сказал Лавров

Он также обратил внимание на ситуацию с выборами в Румынии. В мае 2025 года в Румынии завершились повторные президентские выборы. Плановые выборы были прерваны в конце 2024 года после того, как в первом туре наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску.

Несмотря на то, что там было не за что зацепиться, его "сняли с пробега", и все. Им нужны серые, послушные личности заявил глава МИД

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова отметила, что враги готовятся осуществить провокации на предстоящих парламентских выборах в РФ.

Выборы в Государственную думу РФ пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.