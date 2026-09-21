Путин по итогам выборов в ГД встретится с лидерами фракций Песков: Путин встретится с лидерами фракций Госдумы по итогам выборов

Москва21 сен Вести.Глава государства Владимир Путин по итогам прошедших выборов в Госдуму проведет встречу с лидерами фракций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что о формате встречи будет сообщено позже.

Конечно, он же всегда это делает​​​. В какой форме это будет на этот раз, мы сообщим сказал Песков

Выборы в Государственную думу прошли в России с 18 по 20 сентября. Как следует из данных ЦИК по итогам обработки 95,01% протоколов, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,97%, "Новые люди" и "Справедливая Россия" - 7,96% и 4,96% соответственно.