ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 95,01% протоколов "Единая Россия" набирает 57,83% голосов после обработки 95,01% протоколов

Москва21 сен Вести.На выборах в Госдуму по партийным спискам "Единая Россия" набирает 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,97%, "Новые люди" - 7,96%, "Справедливая Россия" - 4,96% после обработки 95,01% протоколов, следует из обновленных данных ЦИК РФ.

По данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2%, партия "Зеленые" - 1,15%, партия "Коммунисты России" - 0,85%, партия "Родина" - 0,72%, Партия прямой демократии - 0,35%​​​.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что результаты выборов подтвердят приверженность всех партий и избирателей внешне- и внутриполитическому курсу президента РФ Владимира Путина.