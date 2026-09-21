В ЦИК РФ назвали предварительные итоги выборов в Госдуму Памфилова назвала предварительные итоги выборов в Государственную думу

Москва21 сен Вести.В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ назвали предварительные итоги голосования на выборах в Государственную думу после обработки 95,18% протоколов.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, партия "Единая Россия" сохраняет лидерство, набрав 57,83% голосов. КПРФ получила 13,81% голосов, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96%.

Памфилова также сообщила о предварительном распределении мест в Госдуме: "Единая Россия" может получить 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, "Новые люди" – 20, "Справедливая Россия" – 4. Партия "Родина", по предварительным данным, получает одно место в Государственной думе.

По словам главы ЦИК, явка на выборах депутатов Госдумы составила 59,32%.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.