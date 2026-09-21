Москва21 сенВести.Явка на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва составила 59,32%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Об этом она заявила, подводя предварительные итоги выборов.
О нескольких рекордах я уже говорила, вот хочу сказать еще об одном - связана с явкой. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня ... Вот вы видите, да, какая была явка в прежние годы на уровнях депутатов Государственной Думы, и сейчас она уже превысила сейчас, да, вот более 59%сказала Памфилова
По данным главы ЦИК, явка на онлайн-голосовании составила 90,88%, таким способом проголосовали более 3,65 миллионов россиян.
Окончательные итоги ЦИК подведет не ранее пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.