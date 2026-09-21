Памфилова поблагодарила избирателей за высокую явку на выборах в ГД

Памфилова поблагодарила избирателей за гражданское мужество Памфилова поблагодарила избирателей за высокую явку на выборах в ГД

Москва21 сен Вести.Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила избирателей за проявленное ими гражданское мужество. Она отметила, что высокая явка на прошедших выборах в Госдуму стала заслугой не только участников и организаторов избирательной кампании, но главное - граждан России.

Как подчеркнула Памфилова, россияне, несмотря на все возможные препятствия, приняли участие в голосованит.

Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах сказала глава ЦИК

Она отметила, что в этом году явка на выборах в ГД превысила 59% и стала рекордной для выборов подобного уровня.

Выборы в Государственную думу проходили в России с 18 по 20 сентября. По итогам обработки 95,18% протоколов партия "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96%.