Памфилова рассказала о сложностях в организации выборов 2026 года Памфилова: избирательная кампания 2026 года оказалась самой сложной

Москва21 сен Вести.Избирательная кампания 2026 года была самой тяжелой физически и морально. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Она отметила, что работники ЦИК затратили огромные усилия, чтобы выборы прошли на достойном уровне.

Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжела сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России

Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму по партийным спискам "Единая Россия" набирает 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,97%, "Новые люди" - 7,96%, "Справедливая Россия" - 4,96%.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что результаты выборов подтвердят приверженность всех партий и избирателей внешне- и внутриполитическому курсу президента РФ Владимира Путина.