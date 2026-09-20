В ЦИК назвали избирательную кампанию 2026 года самой сложной за 10 лет Зампред ЦИК Булаев: избирательная кампания 2026 года самая сложная за 10 лет

Москва20 сен Вести.Избирательная кампания 2026 года стала одной из самых тяжелых по интенсивности внешнего воздействия. На это указал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

Для меня это за 11 лет самая сложная кампания, которая была, по напряженности, по внешнему воздействию, вы это все видели, кибератаки, которые у нас были и есть заявил он в информационном центре комиссии, слова Булаева приводит ТАСС

В России завершились выборы в Государственную Думу девятого созыва. В 21.00 мск закрылись избирательные участки в Калининградской области - самом западном регионе страны. По данным ЦИК, на момент закрытия всех участков в заключительный день голосования явка составляла 56,66%.

Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, с начала голосования фиксировался "очень высокий" уровень давления на избирательную систему. При этом, заметила она, не было зафиксировано ни одной успешной атаки.