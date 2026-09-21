В "Единой России" поблагодарили проголосовавших за нее избирателей Якушев поблагодарил избирателей, проголосовавших за "Единую Россию"

Москва21 сен Вести.Секретарь генерального совета "Единой России", первый замглавы Совфеда Владимир Якушев поблагодарил избирателей, которые отдали свои голоса за партию. Его слова приводит ТАСС.

Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришел на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас - это, наверное, самое главное сказал он

Якушев отметил, что российская цифровая инфраструктура находилась под постоянными атаками и три дня, на протяжении которых шло голосование, были напряженными, но граждане тем не менее шли голосовать.

Особенно секретарь генсовета "Единой России" выделил российские исторические регионы, где, по его словам, выборы прошли практически в условиях боевых действий.

Огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям добавил он

Выборы в Государственную думу прошли в России 18-20 сентября. По итогам обработки 95,18% протоколов председатель ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила предварительные результаты голосования. Так, партия "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96%.