Лидерство на выборах в ГД после обработки 71,17% протоколов – у "Единой России"

ЦИК России обработал 71,17% бюллетеней, лидерство сохраняет "Единая Россия" Лидерство на выборах в ГД после обработки 71,17% протоколов – у "Единой России"

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" продолжает лидировать на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам, набирая 57,53% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России после подсчета 71,17% бюллетеней.

Среди других партий, у которых предварительно будет представительство в Государственной думе нового, девятого созыва, — КПРФ (14% голосов), ЛДПР (8,73%), "Новые люди" (7,97%) и "Справедливая Россия" (5,03%).

Предварительные итоги обработки ЦИК свыше 70% протоколов участковых избирательных комиссий свидетельствуют, что пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму не преодолевают "Партия пенсионеров" с 2,2%, партия "Зеленые" – 1,12%, партия "Коммунисты России" – 0,89%, "Родина" – 0,73% и "Партия прямой демократии" – 0,33%​​​.

Окончательные итоги выборов Центризбирком подведет не ранее пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Оценивая предварительные итоги голосования, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что на выборах партия добилась достойных результатов.

В новом созыве Государственной думы "Единая Россия" может сохранить конституционное большинство, которое партия получила по результатам выборов в сентябре 2016 года.