Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" набирает 57,69% голосов и продолжает лидировать на выборах в Госдуму по партийному списку, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России после обработки 79,08% бюллетеней.

Второе место у КПРФ (13,96%), на третьем – ЛДПР (8,75%), на четвертом – "Новые люди" (7,97%). "Справедливая Россия" по итогам обработки 79,08% протоколов получает 4,98% голосов и не набирает необходимых 5%.

По итогам выборов "Единая Россия" может сохранить конституционное большинство.

При этом окончательные итоги выборов Центризбирком подведет не ранее пятницы, 25 сентября, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.