"ЕР" продолжает лидировать в выборах в ГД по итогам подсчета 87,91% протоколов

ЦИК РФ опубликовал итоги обработки 87,91% протоколов выборов в Госдуму "ЕР" продолжает лидировать в выборах в ГД по итогам подсчета 87,91% протоколов

Москва21 сен Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации опубликовала результаты обработки 87,91% протоколов голосования на выборах в Госдуму по партийному списку.

Согласно подсчетам, партия "Единая Россия" набирает 57,87% голосов, КПРФ – 13,84%, ЛДПР – 8,86%, партия "Новые люди" – 7,94%, партия "Справедливая Россия" – 4,95%. Для прохождения в состав Госдумы необходимо преодолеть порог в 5%.

Несмотря на высокую скорость подсчета голосов, окончательные итоги выборов будут озвучены ЦИК не раньше 25 сентября.