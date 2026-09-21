Токаев отметил широкую поддержку россиянами Путина по итогам выборов в Госдуму

Токаев поздравил Путина с успешным проведением парламентских выборов Токаев отметил широкую поддержку россиянами Путина по итогам выборов в Госдуму

Москва21 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва.

Он отметил, что результаты голосования говорят о широкой поддержке населением политического курса российского лидера.

Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы говорится в поздравлении

Токаев выразил уверенность в том, что депутаты Курултая и Госдумы продолжат эффективное взаимодействие.

Ранее стало известно, что партия "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу девятого созыва набрала 57,69% голосов по федеральному округу.

За партию проголосовали 28 219 323 избирателя, что превышает показатель "Единой России" на парламентских выборах 2021 года, когда та получила 49,82% голосов (28 064 258 избирателей) и победила в 198 одномандатных округах.