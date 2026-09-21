ЦИК: на выборах в ГД "Единая Россия" набрала больше голосов, чем в 2021 году

"Единая Россия" улучшила результат на выборах в Госдуму в сравнении с 2021 годом ЦИК: на выборах в ГД "Единая Россия" набрала больше голосов, чем в 2021 году

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу девятого созыва набирает 57,69% голосов по федеральному округу, следует из материала РИА Новости со ссылкой на данные с сайта Центральной избирательной комиссии после обработки 79,08% протоколов участковых комиссий.

За партию проголосовали 28 219 323 избирателя, что превышает показатель "Единой России" на парламентских выборах 2021 года, когда та получила 49,82% голосов (28 064 258 избирателей) и победила в 198 одномандатных округах.

Коммунистическая партия Российской Федерации на этих выборах предварительно набирает 13,96% голосов, заручившись поддержкой 6 826 400 избирателей. В 2021 году КПРФ получила 18,93% (10 660 599 голосов) и победила в 9 одномандатных округах.

Либерально-демократическая партия России по итогам текущих выборов предварительно получает 8,75% голосов, за нее проголосовали 4 279 643 избирателя. В 2021 году ЛДПР получила 7,55% голосов (4 252 096 избирателей) и провела своих кандидатов в двух одномандатных округах.

Партия "Новые люди" по результатам обработки почти 80% бюллетеней набирает 7,97% голосов по федеральному округу, за нее проголосовали 3 900 143 избирателя. В 2021 году партия впервые участвовала в парламентских выборах и получила 5,32% голосов (2 997 676 избирателей), а ее кандидаты прошли в Думу только по партийному списку.

Согласно предварительным данным ЦИК, "Справедливая Россия" получает 4,98% голосов (2 438 354 избирателя). Пять лет назад партия получила 7,46% голосов (4 201 715 избирателей) и победила в 8 одномандатных округах.

После обработки 79,08% протоколов на выборах-2026 "Партия пенсионеров" набирает 2,15%, "Зеленые" — 1,11%, "Коммунисты России" — 0,87%, "Родина" — 0,72%, "Партия прямой демократии" — 0,34%.

В ходе парламентских выборов 2021 года "Партия пенсионеров" получила поддержку 1 381 890 избирателей (2,45%), за "Зеленых" проголосовали 512 420 избирателей (0,91%), за партию "Коммунисты России" — 715 685 избирателей (1,27%), в одномандатных округах кандидаты ни от одной из названных партий не избрались.

За "Родину" в 2021 году отдали голоса 450 437 избирателей (0,8%), партия одержала победу в одном одномандатном избирательном округе. Партия прямой демократии в этом году впервые участвовала в парламентских выборах.

Окончательные итоги ЦИК подведет не ранее пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

В новом созыве Государственной думы "Единая Россия" может сохранить конституционное большинство, которое она получила по итогам выборов в сентябре 2016 года.