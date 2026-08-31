Путин лично поздравил Токаева с итогами выборов в парламент Казахстана

Путин поздравил Токаева с итогами парламентских выборов Путин лично поздравил Токаева с итогами выборов в парламент Казахстана

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с итогами выборов в парламент республики. Российский лидер отметил, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке гражданами курса Токаева на дальнейшее развитие Казахстана.

Путин и Токаев встретились в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Хотел бы вас уже лично поздравить с результатами выборов в парламент. Хотел бы отметить и высокую явку избирателей, и самое главное - результаты голосования, которые подтверждают, что народ Казахстана поддерживает выбранный вами курс на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление его внутриполитической стабильности, развитие экономики отметил Владимир Путин

Российский президент также отметил, что граждане Казахстана проголосовали за решение широкого круга вопросов, связанных с социальной сферой и поддержанием уровня жизни населения.