Москва1 сенВести.Москва и Ташкент продуктивно сотрудничают на всех ключевых направлениях, а также эффективно взаимодействуют в международных делах. Об этом написал президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия независимости республики.
Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Между Москвой и Ташкентом налажено продуктивное сотрудничество на всех ключевых направлениях, эффективное взаимодействие в международных делахсказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля
Путин подчеркнул, что Узбекистан уверенно движется по пути экономического и социального развития и по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.
Совместными усилиями мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильностиотметил российский лидер
Путин пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам - счастья и процветания.