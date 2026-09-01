Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики Путин поздравил Мирзиёева с 35-летием независимости Узбекистана

Москва1 сен Вести.Москва и Ташкент продуктивно сотрудничают на всех ключевых направлениях, а также эффективно взаимодействуют в международных делах. Об этом написал президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия независимости республики.

Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Между Москвой и Ташкентом налажено продуктивное сотрудничество на всех ключевых направлениях, эффективное взаимодействие в международных делах сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Путин подчеркнул, что Узбекистан уверенно движется по пути экономического и социального развития и по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

Совместными усилиями мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности отметил российский лидер

Путин пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам - счастья и процветания.