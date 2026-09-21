Глава миссии наблюдателей от ШОС отметила высокий уровень выборов в РФ Глава миссии наблюдателей от ШОС Янфань: в РФ высокий уровень проведения выборов

Москва21 сен Вести.В России высокий уровень проведения выборов в Госдуму в плане технологического обеспечения. Об этом ИС "Вести" заявила глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань.

Здесь я вижу действительно высокий уровень технологического обеспечения, и много прилагается усилий в этом плане. У вас есть и мобильное голосование, есть электронное голосование сказала она

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов заявил, что в России выборы в Государственную думу прошли открыто и конкурентно.