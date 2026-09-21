Москва21 сенВести.Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и региональных выборах прошла спокойно и достойно, несмотря на напряжение и сложности, связанные с внешними угрозами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
По ее словам, огромную роль в этом сыграли позитивный настрой и спокойная уверенность россиян.
Я хочу выразить еще раз благодарность… моим коллегам, сообществу избирательных комиссий России, но, самое главное, нашим избирателям, потому что их настроение, их спокойная уверенность, их позитивный настрой, их понимание, как важны эти выборы – они не просто сказались на явке, но они и определили характер этой кампаниисказала Памфилова
Также она сообщила, что ЦИК принял необходимые меры для организации безопасного избирательного процесса.