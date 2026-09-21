В ЦИК заявили, что настроение россиян определило характер проведения выборов Памфилова: спокойная уверенность избирателей определила характер выборов в ГД

Москва21 сен Вести.Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и региональных выборах прошла спокойно и достойно, несмотря на напряжение и сложности, связанные с внешними угрозами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, огромную роль в этом сыграли позитивный настрой и спокойная уверенность россиян.

Я хочу выразить еще раз благодарность… моим коллегам, сообществу избирательных комиссий России, но, самое главное, нашим избирателям, потому что их настроение, их спокойная уверенность, их позитивный настрой, их понимание, как важны эти выборы – они не просто сказались на явке, но они и определили характер этой кампании сказала Памфилова

Также она сообщила, что ЦИК принял необходимые меры для организации безопасного избирательного процесса.