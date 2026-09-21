ЦИК принял необходимые меры, чтобы выборы прошли безопасно, открыто и прозрачно Памфилова сообщила о принятых мерах по проведению безопасных и открытых выборов

Москва21 сен Вести.Выборы в Государственную думу девятого созыва проходили в экстремальных условиях, при этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла необходимые меры для организации безопасного избирательного процесса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, такого опыта проведения избирательной кампании в условиях, приближенных к боевым, ни у одной страны нет.

Эта кампания требовала невероятного напряжения наших сил, потому что она проходила в экстремальных ситуациях. Опыта проведения выборов практически в условиях, приближенных к боевым, ни у одной страны нет. Но мы приняли все необходимые меры, сделали все возможное, чтобы выборы прошли безопасно, но при этом открыто и прозрачно, сохранили все наши принципы проведения выборов рассказала она

Ранее сообщалось, что после обработки 97,37% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохраняет "Единая Россия" – 57,96% голосов. Партия "Справедливая Россия" смогла пройти минимальный порог, набрав 5,1% голосов. Данные размещены на сайте ЦИК.