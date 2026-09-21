Москва21 сенВести.Партия "Справедливая Россия" еще может набрать 5% голосов, которые необходимы для того, чтобы пройти в состав Госдумы IX созыва. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она пояснила, что подсчет голосов еще ведется и окончательные итоги выборов объявят 25 сентября.
"Справедливая Россия" – 4,96%, у "Справедливой России" есть еще шанс большой преодолеть пятипроцентный барьерсказала глава ЦИК при подведении предварительных итогов выборов
Ранее стало известно, что после подсчета 95% протоколов голосования лидером осталась партия "Единая Россия".