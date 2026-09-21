Памфилова: у "Справедливой России" еще есть большие шансы пройти в Госдуму

Памфилова заявила, что у "Справедливой России" еще есть шанс пройти в Госдуму Памфилова: у "Справедливой России" еще есть большие шансы пройти в Госдуму

Москва21 сен Вести.Партия "Справедливая Россия" еще может набрать 5% голосов, которые необходимы для того, чтобы пройти в состав Госдумы IX созыва. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она пояснила, что подсчет голосов еще ведется и окончательные итоги выборов объявят 25 сентября.

"Справедливая Россия" – 4,96%, у "Справедливой России" есть еще шанс большой преодолеть пятипроцентный барьер сказала глава ЦИК при подведении предварительных итогов выборов

Ранее стало известно, что после подсчета 95% протоколов голосования лидером осталась партия "Единая Россия".