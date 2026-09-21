ЦИК опубликовал итоги обработки 97% протоколов голосования на выборах в Госдуму

ЦИК опубликовал результаты обработки 97% протоколов голосования ЦИК опубликовал итоги обработки 97% протоколов голосования на выборах в Госдуму

Москва21 сен Вести.После обработки 97,37% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохраняет "Единая Россия" – 57,96% голосов. Партия "Справедливая Россия" смогла пройти минимальный порог, набрав 5,1% голосов. Данные размещены на сайте ЦИК.

Результаты остальных партий: КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, партия "Новые люди" – 7,91%, Партия пенсионеров – 1,97%, партия "Зеленые" – 1,15%, партия "Коммунисты России" – 0,85%, партия "Родина" – 0,71%, Партия прямой демократии – 0,35%​.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях, которые допустили наблюдатели во время трехдневного голосования.