Памфилова рассказала о нарушениях со стороны наблюдателей в ходе выборов Памфилова: в ходе проведения выборов удалены 15 наблюдателей

Москва21 сен Вести.В дни выборов 15 наблюдателей были удалены с избирательных участков по решению суда. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, шесть наблюдателей от КПРФ, два от "Справедливой России", шесть от партии "Яблоко" и один наблюдатель от ЛДПР были уличены в противоправных действиях во время голосования.

Основными причинами отстранения названы вмешательство в деятельность членов избирательных комиссий и препятствие исполнению ими своих обязанностей, а также провоцирование конфликтов.

Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму по партийным спискам "Единая Россия" набирает 57,83% голосов, КПРФ – 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96% после обработки 95,18% протоколов.