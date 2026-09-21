Памфилова: в Марий Эл и Крыму было зафиксировано два случая вброса бюллетеней

Памфилова сообщила о двух случаях вброса бюллетеней на выборах Памфилова: в Марий Эл и Крыму было зафиксировано два случая вброса бюллетеней

Москва21 сен Вести.Во время выборов в Госдуму девятого созыва в Марий Эл и Крыму было зафиксировано два инцидента, связанных с вбросом бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома обратила внимание на то, что случившееся уже стало достоянием общественности, поскольку в открытой и прозрачной избирательной системе РФ "все тайное моментально становится явным".

Вброс избирательных бюллетеней из стационарного ящика для голосования в Республике Крым и Марий Эл. На всю страну... у нас произошло всего два таких неприглядных факта сказала она при подведении предварительных итогов выборов

Памфилова уточнила, что совершившие вброс бюллетеней уже отстранены от работы. По ее словам, они понесут достойное наказание.

Итоги голосования, так скажем, бюллетени признаны недействительными. Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо добавила она

Ранее Памфилова рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при организации выборов 2026 года.