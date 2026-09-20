Памфилова: в Крыму примут жесткие меры после сообщений о вбросе бюллетеней

Памфилова уверена, что в Крыму примут меры после сообщения о вбросе на выборах Памфилова: в Крыму примут жесткие меры после сообщений о вбросе бюллетеней

Москва20 сен Вести.Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила уверенность в том, что после информации о возможном вбросе бюллетеней на одном из участков в Крыму будут приняты жесткие меры. Ее слова приводит РИА Новости.

Сегодня появилась в социальной сети информация о том, что 18 сентября на избирательном участке номер 1138 при проведении выборов депутатов Госдумы зафиксирован предполагаемый вброс избирательных бюллетеней после закрытия избирательного участка… Уверена, что меры будут самые жесткие заявила Памфилова

Глава ЦИК почеркнула, что для Крыма такая ситуация нетипична и что ранее подобных инцидентов не случалось.

Ранее факт вброса установили на избирательном участке в Марий Эл. Эти бюллетени аннулировали.