Москва19 сенВести.Избирком Республики Марий Эл незамедлительно и жестко отреагировал на вброс бюллетеней в ящик для голосования, заявила председатель комиссии Эл Ирина Татаринова.
Как сообщает республиканский избирком в мессенджере MAX, факт вброса нескольких бюллетеней в стационарный ящик для голосования 19 сентября на избирательном участке № 343 установила территориальная избирательная комиссия Медведевского района Марий Эл.
Эти бюллетени признаны недействительными, а три члена комиссии отстранены от работы, сообщила Татаринова.
Она указала, что все материалы переданы в Следственный комитет и МВД – виновные должны понести ответственность.
Мы не скрываем нарушений и не замалчиваем их. Прозрачность – единственный способ сохранить доверие к выборамподчеркнули в республиканском избиркоме
Там также поблагодарили наблюдателей, выявивших этот факт, а также все избирательные комиссии за честные выборы.