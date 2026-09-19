В Марий Эл установили факт вброса бюллетеней на участке, они аннулированы Избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на участке бюллетени

Москва19 сен Вести.Избирком Республики Марий Эл незамедлительно и жестко отреагировал на вброс бюллетеней в ящик для голосования, заявила председатель комиссии Эл Ирина Татаринова.

Как сообщает республиканский избирком в мессенджере MAX, факт вброса нескольких бюллетеней в стационарный ящик для голосования 19 сентября на избирательном участке № 343 установила территориальная избирательная комиссия Медведевского района Марий Эл.

Эти бюллетени признаны недействительными, а три члена комиссии отстранены от работы, сообщила Татаринова.

Она указала, что все материалы переданы в Следственный комитет и МВД – виновные должны понести ответственность.

Мы не скрываем нарушений и не замалчиваем их. Прозрачность – единственный способ сохранить доверие к выборам подчеркнули в республиканском избиркоме

Там также поблагодарили наблюдателей, выявивших этот факт, а также все избирательные комиссии за честные выборы.