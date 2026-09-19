На избирательном участке в Якутии вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями Памфилова: в Якутске ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями

Москва19 сен Вести.В Якутске на избирательном участке были вскрыты сейф-пакеты с бюллетенями. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии, ее цитирует ТАСС.

В социальной сети появилась информация, что ночью с 18 на 19 сентября на избирательном участке №756 в городе Якутске председателем и заместителем председателя участковой избирательной комиссии были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями заявила Памфилова

Агентство уточняет, что эти сообщения подтвердил глава избиркома Республики Саха Евгений Федоров. По его словам, председателя комиссии и его заместителя отстранили от должности. Бюллетени будут признаны недействительными. Отмечается, что видимых признаком фальсификаций на них нет.