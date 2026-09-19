Ошибка с пломбой: в Орловской области аннулировали 250 бюллетеней на выборах В Орловской области признали недействительными 250 избирательных бюллетеней

Москва19 сен Вести.Членов участковой избирательной комиссии в Орловской области отстранили от работы после аннулирования 250 бюллетеней из-за повреждения пломбы на урне для голосования. Об этом в ходе прямого включения в ЦИК РФ сообщила председатель регионального избиркома Лилия Пиняева.

Ранее об инциденте заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Как выяснилось в ходе проверки, члены УИК, проводившие надомное голосование, посчитали крепление пломб на переносном ящике ненадежным, попытались их затянуть и случайно повредили печати.

По итогам рассмотрения инцидента избирательная комиссия признала все находившиеся внутри бюллетени недействительными.