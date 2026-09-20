Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости

"Вопиющий по безмозглости случай": Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости

Москва20 сен Вести.Вопиющим по наглости и безмозглости случаем назвала вброс бюллетеней на одном из участков в Марий Эл председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Во время брифинга о ходе голосования Памфилова рассказала, что на избирательном участке №343 в селе Азаново в Марий Эл представители КПРФ с помощью систем видеонаблюдения зафиксировали факт вброса избирательных бюллетеней.

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Она отметила, что в произошедшем наблюдается сговор и расчет, "что кто-то там прикроет". Глава ЦИК подчеркнула, что такого никто не позволит сделать.

Выборы депутатов Госдумы девятого созывы и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Завершится голосование 20 сентября.

По данным на 07.50 по московскому времени 20 сентября явка составила 45%.