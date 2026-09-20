Памфилова: председатель УИК в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА

Памфилова: председатель УИК пострадала при атаке БПЛА, но вышла на работу Памфилова: председатель УИК в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА

Москва20 сен Вести.Председатель участковой избирательной комиссии в Московской области пострадала в результате ночной атаки беспилотников, однако угрозы ее жизни нет. Утром она открыла избирательный участок и продолжила выполнять свои обязанности, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Массированная атака беспилотников произошла в ночь на 20 сентября. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах региона. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро пострадали.

В Коми 19 сентября после завершения голосования неизвестный поджег избирательный участок. Возгорание удалось ликвидировать, а предполагаемого поджигателя задержали, сообщила Памфилова.

Ранее член участковой избирательной комиссии Нижнесерогозского округа Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автобус. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал её гибель тяжелой утратой для всей Херсонщины.