Председатель УИК в Подмосковье получила осколочные ранения ног при атаке БПЛА Воробьев позвонил главе УИК, пострадавшей при атаке БПЛА на Подмосковье

Москва20 сен Вести.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев позвонил председателю УИК №1283 в Ленинском округе Наталье Санайкиной, которая пострадала во время сегодняшней атаки украинских БПЛА на регион. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, при падении обломков дрона был серьезно поврежден дом: выбило окна и двери. Сама Наталья Сергеевна получила осколочные ранения ног.

В этот момент вместе с ней дома находились ее четверо детей и внук.

Позвонил ей, чтобы убедиться, что она и дети в порядке говорится в публикации

До утра семья укрывалась в коридоре – подальше от окон. Угрозы жизни Натальи Сергеевны нет. Несмотря на пережитое, утром 20 сентября она приехала на избирательный участок, открыла его и продолжила работу, написал Воробьев.