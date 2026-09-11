В Самарской области БПЛА попал в здание территориального избиркома

БПЛА ударил по зданию территориального избиркома в Самарской области В Самарской области БПЛА попал в здание территориального избиркома

Москва11 сен Вести.В Самарской области украинский беспилотник попал в здание, где расположен территориальный избирком, никто не пострадал. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее данным, бюллетени не повреждены.

Сегодня буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА ГАС "Выборы". Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской области сказала Памфилова на заседании ЦИК

Отмечается, что была разрушена часть здания, между кабинетами обрушились стены, выбиты окна. В результате произошедшего никто не пострадал, добавила Памфилова.