Москва11 сенВести.В Самарской области украинский беспилотник попал в здание, где расположен территориальный избирком, никто не пострадал. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
По ее данным, бюллетени не повреждены.
Сегодня буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА ГАС "Выборы". Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской областисказала Памфилова на заседании ЦИК
Отмечается, что была разрушена часть здания, между кабинетами обрушились стены, выбиты окна. В результате произошедшего никто не пострадал, добавила Памфилова.