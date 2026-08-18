Москва18 авгВести.Ночью 18 августа Тамбовская область подверглась атаке украинских БПЛА, сообщает региональное правительство в MAX.
Жертв и пострадавших нет, но есть повреждения на земле. По данным областного оперативного штаба, один беспилотник попал на территорию зеленой зоны в Тамбовском муниципальном округе.
В результате взрыва повреждены остекление школы, двух многоквартирных домов и одного частного домаговорится в публикации
Еще один дрон ВСУ поразил территорию теплицы в Никифоровском муниципальном округе. В результате возник пожар, который оперативно потушили.
Кроме того, была повреждена газовая труба. Аварию ликвидировали, утечки газа нет, сообщили в правительстве Тамбовской области.