Школа, дома и теплица повреждены при атаке БПЛА на Тамбовскую область

В правительстве Тамбовской области сообщили о последствиях атаки БПЛА Школа, дома и теплица повреждены при атаке БПЛА на Тамбовскую область

Москва18 авг Вести.Ночью 18 августа Тамбовская область подверглась атаке украинских БПЛА, сообщает региональное правительство в MAX.

Жертв и пострадавших нет, но есть повреждения на земле. По данным областного оперативного штаба, один беспилотник попал на территорию зеленой зоны в Тамбовском муниципальном округе.

В результате взрыва повреждены остекление школы, двух многоквартирных домов и одного частного дома говорится в публикации

Еще один дрон ВСУ поразил территорию теплицы в Никифоровском муниципальном округе. В результате возник пожар, который оперативно потушили.

Кроме того, была повреждена газовая труба. Аварию ликвидировали, утечки газа нет, сообщили в правительстве Тамбовской области.