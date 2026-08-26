Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на Тульскую область

Украинские БПЛА атаковали Тульскую область, есть пострадавший Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на Тульскую область

Москва26 авг Вести.Украинские беспилотники атаковали территорию Тульской области, в результате падения частей дрона пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Минувшей ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего за ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 8 БПЛА противника, опасность атаки в регионе сохраняется.