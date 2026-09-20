Москва20 сенВести.Поврежденные при ночной атаке беспилотников дома начали восстанавливать в Подмосковье. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, уже идет поквартирный обход. Фиксируются все повреждения. В первую очередь – там, где необходимо восстановить остекление.
Начинаем восстанавливать поврежденные дома. … Все необходимые поручения даны Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетовговорится в публикации
Воробьев подчеркнул, что сейчас стоит задача максимально быстро закрыть окна и помочь людям привести дома в порядок.
Ранее губернатор сообщил, что ночью 20 сентября Московская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ: были сбиты и подавлены 249 БПЛА в 17 округах.
В результате атаки погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим, среди них трое детей.