Воробьев: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек

При атаке БПЛА в Московской области пострадали 20 человек Воробьев: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек

Москва20 сен Вести.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев привел данные о последствиях атаки БПЛА в Московской области.

По последним данным, медицинская помощь потребовалась 20 людям, в том числе – трем детям.

15 пострадавших госпитализированы, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации говорится в публикации главы региона в MAX

Кроме того, жертвами атаки бесплиотников стали два человека - 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском.

Ранее сообщалось, что в подмосковной прокуратуре работает горячая линия для пострадавших от атаки БПЛА в Московской области.