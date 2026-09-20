Москва20 сенВести.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев привел данные о последствиях атаки БПЛА в Московской области.
По последним данным, медицинская помощь потребовалась 20 людям, в том числе – трем детям.
15 пострадавших госпитализированы, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализацииговорится в публикации главы региона в MAX
Кроме того, жертвами атаки бесплиотников стали два человека - 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском.
Ранее сообщалось, что в подмосковной прокуратуре работает горячая линия для пострадавших от атаки БПЛА в Московской области.