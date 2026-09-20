Москва20 сенВести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о состоянии пострадавших в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщалось ранее, в Подмосковье пострадали 17 взрослых и трое детей. Двое погибли. Госпитализированы 15 человек.
Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кистиговорится в публикации главы региона в MAX
Сейчас дети находятся в Подольской детской больнице, планируется их перевод в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Также шесть человек пострадали в Раменском, один из них находится в операционной Бронницкой больницы в тяжелом состоянии. Еще двум пострадавшим в деревне Плетениха оказали помощь на месте. В Люберцах осколками ранены двое мужчин, один из них госпитализирован.
Кроме того, в Видновскую больницу доставлены мужчина и молодая женщина с осколочными ранениями ног, полученными на территории Ленинского округа. В Домодедово пострадали пять человек – четверо взрослых и ребенок 11 лет с поверхностной раной ноги. Все, кроме несовершеннолетнего, госпитализированы.
В Котельниках пострадали два мужчины, они отказались от госпитализации после оказания медицинской помощи.