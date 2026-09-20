Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Госпитализированы 15 из 20 пострадавших при атаке БПЛА в Московской области Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Москва20 сен Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о состоянии пострадавших в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье пострадали 17 взрослых и трое детей. Двое погибли. Госпитализированы 15 человек.

Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти говорится в публикации главы региона в MAX

Сейчас дети находятся в Подольской детской больнице, планируется их перевод в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Также шесть человек пострадали в Раменском, один из них находится в операционной Бронницкой больницы в тяжелом состоянии. Еще двум пострадавшим в деревне Плетениха оказали помощь на месте. В Люберцах осколками ранены двое мужчин, один из них госпитализирован.

Кроме того, в Видновскую больницу доставлены мужчина и молодая женщина с осколочными ранениями ног, полученными на территории Ленинского округа. В Домодедово пострадали пять человек – четверо взрослых и ребенок 11 лет с поверхностной раной ноги. Все, кроме несовершеннолетнего, госпитализированы.

В Котельниках пострадали два мужчины, они отказались от госпитализации после оказания медицинской помощи.