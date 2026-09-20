Памфилова: в 10 регионах повреждены 74 здания, где размещались избиркомы

Памфилова: атаки ВСУ затронули 74 здания избиркомов в 10 регионах Памфилова: в 10 регионах повреждены 74 здания, где размещались избиркомы

Москва20 сен Вести.В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили 74 здания на территории 10 регионов России, в которых располагались территориальные и участковые избирательные комиссии.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги голосования на выборах в Государственную думу.

Глава Центризбиркома отметила, что в некоторых случаях несколько комиссий находились в одном здании. Согласно данным Памфиловой, наибольшее количество повреждений зафиксировано в следующих регионах: Запорожская область – 17 зданий, Луганская Народная Республика – 14, Белгородская область – 13, Херсонская область – 10, Брянская область – 9, Донецкая Народная Республика – 6, Самарская, Тюменская области и Республика Крым – по 1 зданию.

Несмотря на все эти сложности, постоянные угрозы атаки вражеских беспилотников, наши коллеги мужественно, спокойно, очень организованно проводили голосование, когда было необходимо – эвакуацию подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала более 200 "информационных поводов", связанных с попытками повлиять на выборы в регионах, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.