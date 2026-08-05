Москва5 авг Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли комбинированные удары по объектам инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах Украины. Об этом сообщили в в Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах говорится в сообщении

Ранее ведомство опубликовало видео поражения объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области.