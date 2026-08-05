Минобороны РФ показало кадры поражения объектов ВСУ в Черниговской области Минобороны РФ показало видео поражения инфраструктуры ВСУ в Черниговской области

Москва5 авг Вести.Минобороны России распространило кадры поражения объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области.

Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области были поражены склад ГСМ, а также - логистический центр "Новой почты". Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ сказано в сообщении

В российском военном ведомстве подчеркнули, что на попытки Украины противодействовать ударам российских БПЛА, стрелковым оружием и средствами РЭБ, обе цели были успешно поражены.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, по каким целям в Киеве нанесли массированный удар в ночь на 5 августа.