Памфилова: метки обнаружили рядом с домами членов УИК в Запорожской области

Памфилова рассказала о метках рядом с домами членов УИК в Запорожской области Памфилова: метки обнаружили рядом с домами членов УИК в Запорожской области

Москва20 сен Вести.Метки, предположительно, сделанные пособниками ВСУ, обнаружили по местам проживания членов участковых избирательных комиссий (УИК) в Запорожской области, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Он этом она заявила во время брифинга в информационном центре комиссии. Памфилова пояснила, что речь идет о Запорожской области.

На территории домовладений и многоквартирных домов по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий были обнаружены метки, предположительно, сделанные пособниками ВСУ сказала Памфилова

Она отметила, что три такие метки обнаружили по адресам, где проживают члены УИК.