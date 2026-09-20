Москва20 сенВести.Метки, предположительно, сделанные пособниками ВСУ, обнаружили по местам проживания членов участковых избирательных комиссий (УИК) в Запорожской области, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Он этом она заявила во время брифинга в информационном центре комиссии. Памфилова пояснила, что речь идет о Запорожской области.
На территории домовладений и многоквартирных домов по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий были обнаружены метки, предположительно, сделанные пособниками ВСУсказала Памфилова
Она отметила, что три такие метки обнаружили по адресам, где проживают члены УИК.