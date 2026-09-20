Москва20 сенВести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отреагировала на гибель еще одного члена УИК в Херсонской области, назвав украинских боевиков "мерзкими бандера-уродами".
Памфилова ранее сообщила о гибели члена комиссии под Херсоном: Ольги Демьяненко 1966 года рождения.
Я уже говорила, сейчас повторю еще раз: мерзкие, трусливые бандера-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми. И в основном за женщинами и за детьми. Я думаю, позор на их голову падет, каждый будет из них найденсказала Памфилова на воскресном заседании ЦИК
Она призвала почтить память погибшей минутой молчания.
Ранее стало известно о гибели еще одного представителя УИК после атаки украинских боевиков в Запорожской области.