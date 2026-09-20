Председатель ЦИК считает слишком мягким термин "недружественные страны" Памфилова считает слишком мягким термин "недружественные страны"

Москва20 сен Вести.Термин "недружественные страны" слишком мягкий для описания действий подразумевающихся государств. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре.

На заседании ЦИК Памфилова указала на эскалацию ненависти к России со стороны недружественных стран​​​.

Мне представляется, что надо новый термин вводить. Недружественные - слишком мягкий термин, исходя из того, что они творят считает Элла Памфилова

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы начались 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября.

По словам председателя ЦИК, явка на выборах всех уровней в РФ превысила 45%, более 6 млн российских избирателей проголосовали онлайн.