Москва20 сенВести.Термин "недружественные страны" слишком мягкий для описания действий подразумевающихся государств. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре.
На заседании ЦИК Памфилова указала на эскалацию ненависти к России со стороны недружественных стран.
Мне представляется, что надо новый термин вводить. Недружественные - слишком мягкий термин, исходя из того, что они творятсчитает Элла Памфилова
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы начались 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября.
По словам председателя ЦИК, явка на выборах всех уровней в РФ превысила 45%, более 6 млн российских избирателей проголосовали онлайн.