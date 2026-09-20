Глава Херсонской области сообщил о помощи семье погибшего члена избиркома Сальдо: семья погибшего члена избиркома в Херсонской области получит помощь

Москва20 сен Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семья погибшей Ольги Демьяненко, которая являлась членом участковой избирательной комиссии Нижнесерогозского округа, получит помощь. Об этом глава региона заявил ТАСС.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября вражеский беспилотник атаковал автобус в Нижних Серогозах. В результате погибли два человека.

Семье Ольге Демьяненко окажем всестороннюю помощь приводятся слова губернатора

До этого стало известно о гибели председателя УИК Елены Астаниной в Запорожской области.