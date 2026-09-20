После гибели члена УИК в Херсонской области возбуждено дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу в Херсонской области После гибели члена УИК в Херсонской области возбуждено дело о теракте

Москва20 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после удара по автобусу, нанесенному ВСУ в Херсонской области, сообщила в MAX официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о теракте.

20 сентября ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу в Нижнесерогозском районе Херсонской области говорится в заявлении ведомства

В результате атаки погибли два человека, в том числе - член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Ольга Демьяненко. Еще несколько человек получили ранения.

В Следкоме подчеркнули, что таким образом киевский режим вновь посягнул на гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан.